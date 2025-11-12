Le Brunch de Mlle Mars Atelier nappes peintes 44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe
Le Brunch de Mlle Mars Atelier nappes peintes
Début : 2026-01-31 11:00:00
fin : 2026-01-31 15:30:00
2026-01-31
Un temps de créativité accompagné d’un moment gourmand et tonique plein de fantaisie ! Venez découvrir ou pratiquer toutes sortes de techniques plastiques et décoratives autour du textile du carton et du papier.
Le matériel est fourni.
L’atelier Nappes peintes
Deux thèmes seront proposés soit printemps soit Hiver
Inscription une semaine avant l’atelier dernier délais
Deux formats seront proposés: soit rond 150 cm soit carré 150cm, nappes réalisées en Tissus Métis
Techniques ; Pinceaux, feutres textiles, applications, petite broderie machine, pochoir, tampon
Tout public à partir de 12 ans
Avec Véronique Blaison
Sur réservation .
44 Bis Rue du Mans 44 BIS RUE DU MANS Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com
English :
A time of creativity accompanied by a gourmet and tonic moment full of fantasy! Come and discover or practice all kinds of plastic and decorative techniques using textiles, cardboard and paper.
German :
Eine Zeit der Kreativität, begleitet von einem leckeren und anregenden Moment voller Phantasie! Entdecken oder üben Sie alle Arten von plastischen und dekorativen Techniken rund um Textilien, Karton und Papier.
Italiano :
Un momento di creatività, accompagnato da un momento gustoso e corroborante pieno di fantasia! Venite a scoprire o a praticare tutti i tipi di tecniche plastiche e decorative con tessuti, cartone e carta.
Espanol :
Un momento para la creatividad, ¡acompañado de un sabroso y vigorizante momento lleno de fantasía! Venga a descubrir o practicar todo tipo de técnicas plásticas y decorativas utilizando tejidos, cartón y papel.
