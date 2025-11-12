Le Brunch de Mlle Mars Atelier nappes peintes 44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe

Le Brunch de Mlle Mars Atelier nappes peintes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 11:00:00

fin : 2026-01-31 15:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Un temps de créativité accompagné d’un moment gourmand et tonique plein de fantaisie ! Venez découvrir ou pratiquer toutes sortes de techniques plastiques et décoratives autour du textile du carton et du papier.

Le matériel est fourni.

L’atelier Nappes peintes

Deux thèmes seront proposés soit printemps soit Hiver

Inscription une semaine avant l’atelier dernier délais

Deux formats seront proposés: soit rond 150 cm soit carré 150cm, nappes réalisées en Tissus Métis

Techniques ; Pinceaux, feutres textiles, applications, petite broderie machine, pochoir, tampon

Tout public à partir de 12 ans

Avec Véronique Blaison

Sur réservation .

44 Bis Rue du Mans 44 BIS RUE DU MANS Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

A time of creativity accompanied by a gourmet and tonic moment full of fantasy! Come and discover or practice all kinds of plastic and decorative techniques using textiles, cardboard and paper.

German :

Eine Zeit der Kreativität, begleitet von einem leckeren und anregenden Moment voller Phantasie! Entdecken oder üben Sie alle Arten von plastischen und dekorativen Techniken rund um Textilien, Karton und Papier.

Italiano :

Un momento di creatività, accompagnato da un momento gustoso e corroborante pieno di fantasia! Venite a scoprire o a praticare tutti i tipi di tecniche plastiche e decorative con tessuti, cartone e carta.

Espanol :

Un momento para la creatividad, ¡acompañado de un sabroso y vigorizante momento lleno de fantasía! Venga a descubrir o practicar todo tipo de técnicas plásticas y decorativas utilizando tejidos, cartón y papel.

