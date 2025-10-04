Le Brunch de Mlle Mars Petite dinette en carton Sablé-sur-Sarthe

Le Brunch de Mlle Mars Petite dinette en carton Sablé-sur-Sarthe samedi 4 octobre 2025.

44bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 45 – 45 – EUR

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04 15:30:00

2025-10-04

Un temps de créativité accompagné d’un moment gourmand et tonique plein de fantaisie !

Technique Cartonnage en 2 dimension et peinture/feutre collage

Réalisation d’une dinette Brunch et ses victuailles en carton,

Tasse Pot à Lait, tartine, Bacon, à glisser dans une petite valisette en option !

9 euros en sup pour valisette

Avec Véronique Blaison .

44bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

A time of creativity accompanied by a gourmet moment full of fantasy!

German :

Eine Zeit der Kreativität, begleitet von einem fantasievollen, belebenden Gourmetmoment!

Italiano :

Un momento di creatività accompagnato da un momento gastronomico pieno di fantasia!

Espanol :

¡Un momento de creatividad acompañado de un momento gourmet lleno de fantasía!

