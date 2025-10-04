Le Brunch de Mlle Mars Petite dinette en carton Sablé-sur-Sarthe
Le Brunch de Mlle Mars Petite dinette en carton Sablé-sur-Sarthe samedi 4 octobre 2025.
44bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France
Tarif : 45 – 45 – EUR
2025-10-04 11:00:00
2025-10-04 15:30:00
2025-10-04
Un temps de créativité accompagné d’un moment gourmand et tonique plein de fantaisie !
Technique Cartonnage en 2 dimension et peinture/feutre collage
Réalisation d’une dinette Brunch et ses victuailles en carton,
Tasse Pot à Lait, tartine, Bacon, à glisser dans une petite valisette en option !
9 euros en sup pour valisette
Avec Véronique Blaison .
44bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com
English :
A time of creativity accompanied by a gourmet moment full of fantasy!
German :
Eine Zeit der Kreativität, begleitet von einem fantasievollen, belebenden Gourmetmoment!
Italiano :
Un momento di creatività accompagnato da un momento gastronomico pieno di fantasia!
Espanol :
¡Un momento de creatividad acompañado de un momento gourmet lleno de fantasía!
