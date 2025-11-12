Le Brunch de Mlle Mars Toile de chaise longue personnalisée 44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe

Le Brunch de Mlle Mars Toile de chaise longue personnalisée

44 Bis Rue du Mans 44 BIS RUE DU MANS Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11 15:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Un temps de créativité accompagné d’un moment gourmand et tonique plein de fantaisie ! Venez découvrir ou pratiquer toutes sortes de techniques plastiques et décoratives autour du textile du carton et du papier.

Le matériel est fourni.

Toiles de chaises longues personnalisées

Pour cet atelier les personnes doivent apporter leur chaises longues, ou bien il est possible de commander une chaise longue à raison de 30 euros en supplément de l’atelier.

Le dire au moins 15 jours à l’avance.

Nous ferons le décor sur toile brute en atelier avec l’ourlet de maintien.

Il y aura des thématiques à choisir également soit Florale soit Objet, à préciser à l’inscription.

Les techniques utilisées sont peinture, application cousue, pochoir, tampon.

Tout public à partir de 12 ans

Avec Véronique Blaison

Sur réservation .

+33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

A time of creativity accompanied by a gourmet and tonic moment full of fantasy! Come and discover or practice all kinds of plastic and decorative techniques using textiles, cardboard and paper.

German :

Eine Zeit der Kreativität, begleitet von einem leckeren und belebenden Moment voller Phantasie! Entdecken oder üben Sie alle Arten von plastischen und dekorativen Techniken rund um Textilien, Karton und Papier.

Italiano :

Un momento di creatività, accompagnato da un momento gustoso e corroborante pieno di fantasia! Venite a scoprire o a praticare tutti i tipi di tecniche plastiche e decorative con tessuti, cartone e carta.

Espanol :

Un momento para la creatividad, ¡acompañado de un sabroso y vigorizante momento lleno de fantasía! Venga a descubrir o practicar todo tipo de técnicas plásticas y decorativas utilizando tejidos, cartón y papel.

