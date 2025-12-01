Le Brunch des Fêtes aux Messugues Impasse des Messugues Saint-Paul-de-Vence

Le Brunch des Fêtes aux Messugues

Impasse des Messugues Allée des Lavandes Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Début : 2025-12-21 11:30:00

fin : 2025-12-21 14:30:00

2025-12-21

Rendez-vous à l’hôtel Les Messugues pour un brunch aux saveurs et couleurs de Noël.

Impasse des Messugues Allée des Lavandes Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 53 32 direction@hotel-lesmessugues.com

English :

Rendezvous at the Hôtel Les Messugues for a brunch of Christmas flavors and colors.

German :

Treffen Sie sich im Hotel Les Messugues zu einem Brunch mit weihnachtlichen Aromen und Farben.

Italiano :

Unitevi a noi all’Hôtel Les Messugues per un brunch dai sapori e dai colori natalizi.

Espanol :

Únase a nosotros en el Hôtel Les Messugues para disfrutar de un brunch de sabores y colores navideños.

