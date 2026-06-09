La Baule-Escoublac

Le Brunch dog

35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 10:00:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Le Brunch Dog débarque à La Baule !

Le concept ? Un moment gourmand à partager avec ton meilleur ami à quatre pattes

Pour toi un délicieux brunch.

Pour ton chien son propre brunch spécialement préparé pour lui !

Tout est fait maison par nos soins, avec des ingrédients adaptés pour éviter les petits soucis digestifs. Ici, pas de viande à outrance ni d’aliments inadaptés le bien-être de vos toutous passe avant tout !

Et ce n’est pas tout…

Tu pourras créer le collier de ton chien 100 % sur mesure !

Choisis le tissu, les finitions, le crochet, la couleur, les options en métal argenté ou doré

Bref, tu crées le collier de A à Z pour que ton chien ait LE plus beau collier de la plage !

Et pas de panique, Patoune sera là pour te guider et t’aider à imaginer le collier parfait pour ton compagnon,

Tarifs

Collier sur mesure 25 €

Brunch Dog entre 7 € et 10 € selon la formule choisie .

35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 83 45 68

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English :

L’événement Le Brunch dog La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44