Le Brunch dog La Baule-Escoublac
Le Brunch dog La Baule-Escoublac mardi 9 juin 2026.
La Baule-Escoublac
Le Brunch dog
35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 10:00:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Le Brunch Dog débarque à La Baule !
Le concept ? Un moment gourmand à partager avec ton meilleur ami à quatre pattes
Pour toi un délicieux brunch.
Pour ton chien son propre brunch spécialement préparé pour lui !
Tout est fait maison par nos soins, avec des ingrédients adaptés pour éviter les petits soucis digestifs. Ici, pas de viande à outrance ni d’aliments inadaptés le bien-être de vos toutous passe avant tout !
Et ce n’est pas tout…
Tu pourras créer le collier de ton chien 100 % sur mesure !
Choisis le tissu, les finitions, le crochet, la couleur, les options en métal argenté ou doré
Bref, tu crées le collier de A à Z pour que ton chien ait LE plus beau collier de la plage !
Et pas de panique, Patoune sera là pour te guider et t’aider à imaginer le collier parfait pour ton compagnon,
Tarifs
Collier sur mesure 25 €
Brunch Dog entre 7 € et 10 € selon la formule choisie .
35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 83 45 68
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English :
L’événement Le Brunch dog La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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