Le brunch du C2 // édition octobre 2025 C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement

Le brunch du C2 // édition octobre 2025 C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement dimanche 5 octobre 2025.

Le brunch du C2 // édition octobre 2025

Dimanche 5 octobre 2025 de 12h à 15h. C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 12:00:00

fin : 2025-10-05 15:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Après une pause estivale bien méritée, les brunchs du C2 sont de retour ! Pour cette reprise, nous avons imaginé un moment à la fois convivial et délicieusement rétro avec un thème qui sent bon le passage à l’automne à la campagne « Esprit Guinguette ».

Nous vous laissons imaginer une ambiance festive, entre pique-nique chic et déjeuner à la campagne, avec une déco vichy rouge et blanche, des clins d’oeil rétro et une atmosphère bucolique qui réchauffe les cœurs. Le temps d’un brunch, le C2 se transforme en guinguette élégante, où le plaisir de bien manger rime avec celui de se retrouver.



Au menu, un buffet généreux, composé de produits de saison, de recettes maison et de clins d’œil aux plaisirs d’antan pièces salées, fromages, viennoiseries et créations sucrées de nos fées du petit-déjeuner, toujours au rendez-vous.



Vous pourrez également choisir un plat parmi 3 propositions

– une option viande pour les amateurs de terroir,

– un plat de poisson léger et savoureux,

– et une version végétarienne pensée avec soin.



Votre boisson chaude préférée est incluse pour accompagner ce moment tout en douceur.



Le brunch du C2 est de retour, et il n’attend plus que vous pour démarrer l’automne de bonne humeur !



Prochain rendez-vous le dimanche 5 octobre 2025.

Brunch chaque 1er dimanche du mois.

Service de 12h à 15h.

Sur réservation uniquement.

Tarif 55€ par personne / 27€ pour les enfants de -12 ans / gratuit pour les enfants de 3 ans. .

C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After a well-deserved summer break, C2 brunches are back! For this occasion, we’ve come up with a convivial yet deliciously retro moment, with a theme that smacks of the transition to autumn in the countryside: « Esprit Guinguette ».

German :

Nach einer wohlverdienten Sommerpause sind die Brunchs im C2 wieder da! Für diese Wiederaufnahme haben wir uns einen geselligen und zugleich köstlichen Retro-Moment ausgedacht, mit einem Thema, das nach Herbst auf dem Land riecht: « Esprit Guinguette ».

Italiano :

Dopo una meritata pausa estiva, tornano i brunch C2! Per questa nuova edizione abbiamo pensato a un’esperienza conviviale e deliziosamente retrò, con un tema che sa di autunno in campagna: « Esprit Guinguette ».

Espanol :

Tras una merecida pausa estival, ¡vuelven los brunchs C2! Para esta nueva edición, hemos ideado una experiencia agradable y deliciosamente retro, con un tema que recuerda al otoño en el campo: « Esprit Guinguette ».

L’événement Le brunch du C2 // édition octobre 2025 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille