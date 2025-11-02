Le brunch du C2, édition octobre 2025 C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement

Dimanche 2 novembre 2025 de 12h à 15h. C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 110 – 110 – 110 EUR

Début : 2025-11-02 12:00:00

fin : 2025-11-02 15:00:00

2025-11-02

Pour son prochain brunch, le C2 vous invite à célébrer El Día de los Muertos, une fête mexicaine haute en couleurs, en émotions et en traditions.

Loin d’être une journée sombre, cette célébration rend hommage à la vie, aux souvenirs et à la joie de partager.



Dans une ambiance chaleureuse, notre brunch dominical se transforme en un véritable voyage sensoriel au cœur du Mexique. Les saveurs authentiques s’inviteront à votre table tacos revisités, guacamole, ceviche, douceurs sucrées à la cannelle, et bien plus encore.



Mais cette édition ne s’arrête pas là…



Nouveauté exclusive la formule Brunch & Bien-être

Pour prolonger l’expérience et offrir à votre corps autant de douceur qu’à vos papilles, nous vous proposons une formule complète incluant

Une séance de yoga de 45 minutes, accessible à tous niveaux, pour éveiller le corps en douceur.

Le brunch thématique, généreux et raffiné

Un accès au spa, véritable havre de paix au cœur de Marseille

Places limitées.



Un dimanche pensé comme une célébration de la vie, du bien-être et du partage.

Que vous veniez seul(e), en couple ou entre amis, cette parenthèse vous promet un moment unique, entre détente, gourmandise et découverte. .

C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For its next brunch, C2 invites you to celebrate El Día de los Muertos, a Mexican holiday full of color, emotion and tradition.

German :

Zum nächsten Brunch lädt das C2 Sie ein, El Día de los Muertos zu feiern, einen farbenfrohen, emotionalen und traditionsreichen mexikanischen Feiertag.

Italiano :

Per il prossimo brunch, C2 vi invita a celebrare El Día de los Muertos, una festa messicana ricca di colori, emozioni e tradizioni.

Espanol :

Para su próximo brunch, C2 te invita a celebrar El Día de los Muertos, una fiesta mexicana llena de color, emoción y tradición.

