Le brunch du dimanche de chez Okko Hôtels – Okko Hôtels Bayonne Centre Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Le brunch du dimanche de chez Okko Hôtels Okko Hôtels Bayonne Centre 22 Boulevard du B.A.B. Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 11:30:00

fin : 2025-12-21 14:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Venez déguster chez Okko Hôtel Bayonne un brunch chaque dimanche matin à partir du dimanche 18 mai 2025.

Tous les dimanches, de 11h30 à 14h30, l’Okko Hôtel vous accueille dans son « club » du 9ème et dernier étage de l’hôtel, pour venir déguster une formule gourmande à volonté sous forme de buffet. Ce brunch se compose d’œufs brouillés,

de bacon, mini croques, salades composées, quiches, tapenades, charcuteries, saumon fumé, fromages, yaourts et granolas, salades et suprêmes de fruits frais, gâteaux gourmands, et aussi de pancakes. Alors n’hésitez plus, et venez profiter chaque dimanche d’un moment gourmand, qui régalera à coup sûr petits et grands ! .

Okko Hôtels Bayonne Centre 22 Boulevard du B.A.B.

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 25 03 00 33 bayonne6401@okkohotels.com

English : Le brunch du dimanche de chez Okko Hôtels

German : Le brunch du dimanche de chez Okko Hôtels

Italiano :

Espanol : Le brunch du dimanche de chez Okko Hôtels

L’événement Le brunch du dimanche de chez Okko Hôtels Bayonne a été mis à jour le 2025-05-16 par OT Bayonne