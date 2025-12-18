LE BRUNCH DU NOUVEL AN DE LA TOUR DOMAINE DE LA TOUR Montpellier

LE BRUNCH DU NOUVEL AN DE LA TOUR DOMAINE DE LA TOUR

5 Rue du Pas du Loup Montpellier Hérault

Tarif : 39 – 39 – EUR

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

2026-01-04

Ce mois-ci, le chef Lionel Wrazen vous propose l’occasion de vous retrouver autour d’une belle table, avec des mets de saison.

Une cuisine qui fédère & convie les nostalgiques des plats du dimanche en famille. Des plats et des marqueurs forts soulignant aussi les préoccupations écologiques d’aujourd’hui.

Imaginez-vous, entouré(e) de la beauté naturelle des parcs et jardins du domaine, savourant un brunch délicatement préparé par le Momy’s Montpellier.

Au menu un jus de saison ou cocktail du moment, un granola croustillant aux fruits frais, un plat salé, un dessert sucré, le tout complété d’une boisson chaude réconfortante.

Des ingrédients raffinés, service à table, mis en valeur par un grand café éthique de Simen Andersen (Dyade coffee).

Que vous veniez en famille, entre amis ou en couple, ce brunch est l’occasion idéale de se retrouver et de célébrer les plaisirs simples de la vie.

Pour les tout-petits, des chaises hautes et un micro-ondes sont à votre disposition sur place. N’hésitez pas à demander.

Réservez vos places dès maintenant !

Réservation obligatoire avec acompte, nombre de convives limité.

Pas de menu enfant spécifique

Au menu

BRUNCH du nouvel an

4 JANVIER 2026

Jus d’orange maison ou kir royal

Boisson chaude au choix

Granola croustillant aux fruits frais

Pancake Bacon sauce Mornay à la truffe

Tartelette cacahuètes caramel chocolat

Café

LE BON PLAN accès direct avec la nouvelle ligne de tramway 5 arrêt Estanove .

5 Rue du Pas du Loup Montpellier 34070 Hérault Occitanie contact@domaine-de-la-tour-montpellier.fr

English :

This month, chef Lionel Wrazen offers you the opportunity to gather around a fine table, with seasonal dishes.

A cuisine that unites & invites those nostalgic for Sunday family meals. Dishes and markers that underline today?s ecological concerns.

