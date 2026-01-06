Le Brunch du Secours Catholique de Cusset Marché de Cusset Cusset

Début : 2026-05-30 08:00:00
2026-05-30

À l’occasion des 80 ans du Secours Catholique, l’équipe de Cusset vous donne rendez-vous sur le marché !
Marché de Cusset Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 10 41  allier@secours-catholique.org

English :

To mark the 80th anniversary of Secours Catholique, the Cusset team invites you to the market!

