Le Brunch du Secours Catholique de Cusset Marché de Cusset Cusset

Début : 2026-05-30 08:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
2026-05-30
À l’occasion des 80 ans du Secours Catholique, l’équipe de Cusset vous donne rendez-vous sur le marché !
Marché de Cusset Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 10 41 allier@secours-catholique.org
To mark the 80th anniversary of Secours Catholique, the Cusset team invites you to the market!
