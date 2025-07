Le Brunch Musical de Ferrat Le Domaine de Ferrat Mirambeau

Le Brunch Musical de Ferrat Le Domaine de Ferrat Mirambeau dimanche 20 juillet 2025.

Le Brunch Musical de Ferrat

Le Domaine de Ferrat 4 Ferrat Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : 37 – 37 – EUR

Début : Dimanche 2025-07-20 11:30:00

fin : 2025-07-20 15:30:00

2025-07-20

Vivez un dimanche hors du temps dans l’écrin enchanteur du Domaine de Ferrat, à Mirambeau, en Haute-Saintonge.

Ce 20 juillet, le lieu vous invite à un Jazz Brunch d’exception, alliant plaisir des sens, élégance et convivialité.

Le Domaine de Ferrat 4 Ferrat Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 93 17 38 ledomainedeferrat@gmail.com

English :

Experience a timeless Sunday in the enchanting setting of Domaine de Ferrat, in Mirambeau, Haute-Saintonge.

This July 20, the venue invites you to an exceptional Jazz Brunch, combining the pleasure of the senses, elegance and conviviality.

German :

Erleben Sie einen zeitlosen Sonntag in der zauberhaften Umgebung der Domaine de Ferrat in Mirambeau in der Haute-Saintonge.

Am 20. Juli lädt Sie der Ort zu einem außergewöhnlichen Jazz Brunch ein, der Sinnesfreuden, Eleganz und Geselligkeit miteinander verbindet.

Italiano :

Vivete una domenica senza tempo nell’incantevole cornice del Domaine de Ferrat, a Mirambeau, nell’Alta Savoia.

Il 20 luglio, il Domaine Ferrat vi invita a gustare un eccezionale Jazz Brunch, che unisce il piacere dei sensi all’eleganza e alla convivialità.

Espanol :

Viva un domingo intemporal en el encantador marco del Domaine de Ferrat, en Mirambeau, Haute-Saintonge.

El 20 de julio, el Domaine Ferrat le invita a disfrutar de un Brunch Jazz excepcional, que combina el placer de los sentidos con la elegancia y la convivencia.

