Le Brunch Vigneron Parnay

Le Brunch Vigneron

22 route de Saumur Parnay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 11:00:00

fin : 2026-01-25 13:00:00

Date(s) :

2025-12-14 2026-01-25 2026-02-22 2026-03-29

Un dimanche gourmand au cœur du domaine brunch et dégustation de vins dans une ambiance conviviale.

Découvrez une expérience gourmande alliant produits locaux, spécialités de nos partenaires locaux, ainsi que les vins du domaine, dans un cadre intimiste et convivial.

Cette prestation comprend un buffet sucré-salé, fromages, charcuteries, viennoiseries et pâtisseries, jus de fruits locaux, et bien sûr la sélection de vins à déguster.

Pour certaines dates, une activité ou un atelier nature, créatif ou ludique est proposé en option, pour compléter l’expérience et varier les plaisirs.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 14 décembre 2025 de 11h à 13h.

Dimanche 25 janvier 2026 de 11h à 13h.

Dimanche 22 février 2026 de 11h à 13h.

Dimanche 29 mars 2026 de 11h à 13h. .

22 route de Saumur Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 84 85 contact@chateaudeparnay.fr

English :

A gourmet Sunday at the heart of the estate: brunch and wine tasting in a friendly atmosphere.

