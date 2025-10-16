Le Buffet des Ducs de Bourgogne Cour de Bar Dijon

Le Buffet des Ducs de Bourgogne

Cour de Bar 2 cour de Bar Dijon Côte-d’Or

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16 21:00:00

2025-10-16

Le jeudi 16 octobre, cap sur les cuisines ducales de Dijon pour une soirée royale dans le cadre de l’évènement national ‘Vignobles en scène’ !

Dans l’ambiance feutrée de la Cour de Bar, au pied du Musée des Beaux-Arts, revivez l’époque de Philippe le Bon lors du Buffet des Ducs. Animations historiques, vins fins et buffet bourguignon… Un véritable festin au cœur du patrimoine dijonnais ! .

Cour de Bar 2 cour de Bar Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

