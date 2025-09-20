Le buffet des mousquetaires : une cuisine traditionnelle dans un lieu historique Château de la Reine Margot Saint-Projet

Le buffet des mousquetaires : une cuisine traditionnelle dans un lieu historique Château de la Reine Margot Saint-Projet samedi 20 septembre 2025.

17 € par personne. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T14:30:00

Une cuisine historique dans un lieu historique.

Le château vous propose un buffet servi dans les anciennes salles des gardes du château. Dans une ambiance médiévale avec des trophées, armures et canons, venez déguster une cuisine dite des mousquetaires. Il sera proposé : 3 assiettes de charcuteries, 10 plats de salades différents, 3 plats chauds, divers desserts, fromages, fruits, café, thé. avec une farandole de gateaux fourés au chocolat et a la fraises.

Château de la Reine Margot Château de la reine Margot, 82160 Saint-Projet Saint-Projet 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 83 97 19 63 http://www.saint-projet.com Château construit à la fin du XIIIe siècle. Ancienne forteresse qui a la particularité d'avoir hébergé la reine Margot et le roi Louis XIII. Visite de 15 pièces meublées d'époque ; les appartements de la reine ; parc à la française de 3 hectares ; 2 magasins. De Montauban, direction Caussade puis D26 direction Villefranche-de-Rouergue.

© Philippe Bergaul