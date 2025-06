Le Buffet Grand siècle de la Taverne d’Artagnan Lupiac 27 juin 2025 19:00

Gers

Le Buffet Grand siècle de la Taverne d’Artagnan Sur la place du village Lupiac Gers

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Pour les moins de 12 ans

Début : Vendredi 2025-06-27 19:00:00

2025-06-27

À l’occasion de l’anniversaire de la mort de d’Artagnan, Thibault Lagoutte et son équipe vous propose un Buffet du XVIIe siècle sur la place du village, cuisinées dans l’esprit du temps de notre cher mousquetaire.

Sur la place du village

Lupiac 32290 Gers Occitanie +33 5 62 69 53 54 aubergelabaquere@gmail.com

English :

To mark the anniversary of d?Artagnan?s death, Thibault Lagoutte and his team are offering a 17th-century buffet in the village square, cooked in the spirit of our beloved musketeer?s time.

German :

Anlässlich des Todestages von D’Artagnan bieten Ihnen Thibault Lagoutte und sein Team ein Buffet des 17. Jahrhunderts auf dem Dorfplatz an, das ganz im Geiste der Zeit unseres geliebten Musketiers gekocht wird.

Italiano :

In occasione dell’anniversario della morte di d’Artagnan, Thibault Lagoutte e il suo team propongono un buffet del XVII secolo nella piazza del villaggio, cucinato nello spirito dell’epoca del nostro amato moschettiere.

Espanol :

Para conmemorar el aniversario de la muerte de D’Artagnan, Thibault Lagoutte y su equipo ofrecen un bufé del siglo XVII en la plaza del pueblo, cocinado con el espíritu de la época de nuestro querido mosquetero.

