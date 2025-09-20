Le Bugey entre les lignes, textes mis en voix Musée du Bugey-Valromey Arvière-en-Valromey

Le Bugey entre les lignes, textes mis en voix Musée du Bugey-Valromey Arvière-en-Valromey samedi 20 septembre 2025.

Le Bugey entre les lignes, textes mis en voix Samedi 20 septembre, 16h30 Musée du Bugey-Valromey Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Restitution de la création de l’atelier « Lecture à voix haute » proposée au musée le samedi 13 septembre.

Musée du Bugey-Valromey 3 Rue Centrale, 01260 Arvière-en-Valromey, France Arvière-en-Valromey 01260 Lochieu Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0479875223 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-du-bugey-valromey/n:970 Aux portes de Lyon, de la Suisse et de la Savoie, à quelques kilomètres des vignobles bugistes, le musée du Bugey-Valromey propose de découvrir les différentes facettes du Bugey d’hier et d’aujourd’hui. Ses collections et ses reconstitutions réparties dans une maison Renaissance et ses réserves visitables offrent un regard sur cette société de moyenne montagne, ses personnalités célèbres, sa faune et ses paysages… Fil rouge et élément constitutif du Bugey-Valromey et du musée, le bois est omniprésent dans les collections : outils, machines, jouets, atelier de tourneur… mais également avec l’une des plus grandes collections d’œuvres d’art en bois tourné.

Restitution de la création de l’atelier « Lecture à voix haute » proposée au musée le samedi 13 septembre.

©Département de l’Ain