Le Bugey et l’Ain à travers des cartes postales du XIXème siècle à nos jours Salle des jeunes (en face de la salle polyvalente) Peyrieu

À travers de plus de 500 cartes postales, on retrace l’histoire de Peyrieu, du Bugey et d’une partie de l’Ain de 1800 à 1980.

Salle des jeunes (en face de la salle polyvalente) Route du Frêne Peyrieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 95 74 74 stephaniepeyrieu@gmail.com

English :

Through more than 500 postcards, we trace the history of Peyrieu, Bugey and part of the Ain region from 1800 to 1980.

German :

Anhand von über 500 Postkarten wird die Geschichte von Peyrieu, Bugey und einem Teil des Departements Ain von 1800 bis 1980 nachvollzogen.

Italiano :

Più di 500 cartoline ripercorrono la storia di Peyrieu, Bugey e parte dell’Ain dal 1800 al 1980.

Espanol :

Más de 500 postales recorren la historia de Peyrieu, Bugey y parte del Ain desde 1800 hasta 1980.

