Le Buis d’Autrefois : Rencontre avec un centenaire Centre culturel Buis-les-Baronnies

Le Buis d’Autrefois : Rencontre avec un centenaire Dimanche 21 septembre, 16h00 Centre culturel Drôme

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, et dans le nouveau centre culturel (médiathèque – ludothèque – micro folie), cette rencontre se déroulera à la suite de la projection du film « Voix d’ici, récit d’hier, le Buis d’Autrefois », qui aura lieu à 14h au cinéma.

À 16h, ne manquez donc pas la venue exceptionnelle de René Lambert, 101 ans, témoin précieux du Buis d’Autrefois. Il viendra partager ses souvenirs des commerces, des fêtes, des habitants et de tout ce qui a marqué la vie locale au cours du XXe siècle.

Cette rencontre, libre d’accès dans la limite des places disponibles, vous offrira l’opportunité d’échanger, de se remémorer… et surtout de ne pas oublier.

Rendez-vous au 2e étage, dans la salle Micro Folie du nouveau centre culturel (14 boulevard Eysseric – tour médiévale).

Centre culturel 14 boulevard Eysseric 26170 Buis-les-Baronnies

Tour médiévale 13e siècle – ancien Office de Tourisme – Nouveau Centre culturel (Médiathèque – Micro folie- ludothèque) Parking en face place du 19 mars 1962

Journées européennes du patrimoine 2025

Mairie de Buis-les-Baronnies