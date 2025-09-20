Le bunker du lycée Saint-Ivy Lycée Saint-Ivy Pontivy

Le bunker du lycée Saint-Ivy Lycée Saint-Ivy Pontivy samedi 20 septembre 2025.

Le bunker du lycée Saint-Ivy 20 et 21 septembre Lycée Saint-Ivy Morbihan

Jauge limité à 9 personnes visite, réservation obligatoire, par mail ou sur site, le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Durant la Seconde Guerre mondiale, le lycée Saint-Ivy a été réquisitionné pour y installer l’état-major du 25e Corps d’armée allemand. De cette période mouvementée, il subsiste quelques vestiges.

Dans le cadre de leur formation, les étudiants de BTS Tourisme du lycée vous invitent ainsi à découvrir le bunker-abri. La visite rendra également hommage à l’abbé Joseph Martin (1904-1945), professeur d’histoire-géographie à l’Institution Saint-Ivy et à son engagement dans la Résistance pontivyenne. Des véhicules américains d’époque seront en outre exposés dans la cour intérieure de l’établissement.

Lycée Saint-Ivy 29 rue Abbé Martin 56300 Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « laurence.lecorre@lyceejasi.fr »}]

Durant la Seconde Guerre mondiale, le lycée Saint-Ivy a été réquisitionné pour y installer l’état-major du 25e Corps d’armée allemand. De cette période mouvementée, il subsiste quelques vestiges.

Lycée Jeanne d’Arc – Saint-Ivy