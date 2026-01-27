Projection-rencontre • Durée 2h • Auditorium

Dimanche 15 mars à 14h30

Un film de Christophe Barreyre • Producteur éditorial : Romain Verley Production : Native (avec la participation de France Télévisions), 2025

Premier volet d’une série documentaire imaginée par Laurent Delahousse, Le Burger, un super pouvoir américain revisite soixante ans de mondialisation à travers un objet emblématique : ici le hamburger.

Derrière ce symbole universel se dessine l’histoire de l’hégémonie américaine, du capitalisme mondialisé et des stratégies d’influence culturelle qui ont façonné et parfois uniformisé nos modes de vie.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Pierre Singaravélou,

historien, spécialiste des empires coloniaux et de la mondialisation, professeur à la Sorbonne et au King’s College de Londres. Il est l’auteur des ouvrages Magasin du monde (Fayard, 2020)

et Épicerie du monde (Fayard, 2022). En écho au film, il élargira la réflexion à d’autres objets emblématiques de la mondialisation. Banjo, hamac, shampoing, smartphone, parmesan, ceviche… autant d’objets et d’aliments du quotidien qui ont voyagé d’un continent à l’autre ! Ces objets racontent comment, au fil des siècles et des échanges, nos sociétés se transforment, s’influencent et créent des syncrétismes nouveaux.

Modération : Edwige Coupez, journaliste et écrivaine.

Informations pratiques

Durée : 1h10

Dimanche 15 mars à 14h30

dans la limite des places disponibles Réservation conseillée

Le dimanche 15 mars 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/le-burger-un-super-pouvoir-americain-rencontre-avec-pierre-singaravelou



