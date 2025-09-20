Le Burgos, quartier historique de Saint-Benoît Place Anthony Ramalingom 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Le Burgos quartier historique de Saint-Benoît

Cette exposition propose un voyage patrimonial à travers des documents d’archives qui plongent le visiteur dans les aménagements qui ont animé le quartier du Burgos aux XVIIIe et XIXe siècles.

Composée de 10 panneaux, cette rétrospective explore l’activité économique et stratégique de ce quartier, dont le nom évoque un coquillage connu de quelques pêcheurs et gourmets avertis.

Initialement, une part importante de la production agricole, principalement du café et du riz, était exportée. La girofle s’est ensuite ajoutée, suivie du sucre de canne, qui est devenu la marchandise majoritaire. L’exposition évoque également quelques moments de la vie de Joseph Hubert, dont nous célébrons cette année le bicentenaire de la mort.

Les visiteurs pourront également découvrir l’évolution du bord de mer et de l’urbanisation entre 1950 et 2022.

L’association Somin Sarèt, organisatrice de l’exposition, propose également une balade sur les traces du passé et du contexte actuel du quartier. Un livret jeux est également disponible pour les plus jeunes, leur permettant d’imaginer ce quartier de façon ludique.

Journées européennes du patrimoine 2025

ANOM – 23DFC0128