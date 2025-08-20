Le BurlesK Show Troyes

Le BurlesK Show Troyes vendredi 3 avril 2026.

Tarif : 25 – 25 – 52 Eur

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-04

2026-04-03

Le BurlesK Show débride les codes du glamour et détourne avec fantaisie les clichés du genre dans une succession de numéros toujours plus surprenants !



Effeuillage, chanson, cirque ou comédie rien n’arrête ce spectacle qui vous conte l’histoire du burlesque avec panache et espièglerie.



Chaque édition est différente et vous emmène en voyage de nouveaux artistes, des performances variées, le spectacle ne se répète pas et vous révèle le cabaret tel qu’il devrait toujours être libre, insolite et follement vivant !



Un tourbillon de joie qui vous prouve que l’humour n’a jamais été aussi sexy !



Artistes la troupe du BurlesK Show

Ecrit et mis en scène par Pauline UZAN



Catégorie cabaret / revue

Durée 1h25 environ

Pour tout public, à partir de 12 ans.



Succès au Festival Off d’Avignon depuis 2023,

Une nomination aux Cyranos catégorie meilleur spectacle musical en 2022 pour BurlesK,

Le prix Queen of Burlesque à Barcelone en 2021,

Deux nominations aux Trophées de la Comédie Musicale en 2019,

La troupe les Demoiselles du K-barré est prête à vous embarquer dans son univers follement généreux ! .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

