CREDEVILLE – LES DOMES RIVESALTES Rivesaltes dimanche 7 décembre 2025.

CREDEVILLE Début : 2026-03-28 à 20:30. Tarif : – euros.

MEDIASPECTACLES & SurMesure Productions L 2-1076214 / L 3- 1076215 PrésenteDans son nouveau one-man-show, Gérémy Crédeville explore la thématique du choix avec cette question : « Pourquoi choisir ? ». Refusant de se cantonner à une seule discipline, il nous fait rire par ses sketchs, en stand up et aussi en musique. Avec son style inimitable, Gérémy nous interroge sur la liberté de ne pas se limiter, le tout avec une dose généreuse d’autodérision. Bref, un véritable Enchanteur. Renseignement Office tourisme : 04.68.64.73.23PMR: mediaspectacles@hotmail.fr

LES DOMES RIVESALTES AV DE LA MARNE 66600 Rivesaltes 66