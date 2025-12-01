Le bus des curiosité Tartas

vendredi 12 décembre 2025.

Le bus des curiosité

6 Place Gambetta Tartas Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Et si vous embarquiez pour une destination culturelle inconnue ? Ca vous tente ? Et bien.. c’est exactement le concept du Bus des Curiosités !

Vous achetez un billet combiné transport/spectacle et vous vous laissez faire.. puis place à la surprise !

Ouverture de la billetterie le 17 Novembre.

Départ 18h15 de la mairie de Tartas. Tout public familial à partir de 14 ans.

6 Place Gambetta Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 73 31 28

English : Le bus des curiosité

How about embarking on a journey to an unknown cultural destination? Would you like to? Well… that’s exactly what the Curiosity Bus is all about!

You buy a combined transport/show ticket and let yourself be surprised!

Ticket sales open on November 17.

German : Le bus des curiosité

Wie wäre es, wenn Sie sich an Bord eines Schiffes zu einem unbekannten kulturellen Ziel begeben? Klingt das für Sie verlockend? Nun… genau das ist das Konzept des Bus des Curiosités!

Sie kaufen ein kombiniertes Ticket für Transport und Aufführung und lassen sich einfach treiben… dann ist Platz für Überraschungen!

Eröffnung des Ticketverkaufs am 17. November.

Italiano :

Che ne dite di intraprendere un viaggio in una destinazione culturale sconosciuta? Sembra allettante? Beh… è proprio questo il senso del Curiosity Bus!

Si acquista un biglietto combinato trasporto/spettacolo e ci si lascia sorprendere!

Le vendite dei biglietti si aprono il 17 novembre.

Espanol : Le bus des curiosité

¿Qué le parece embarcarse en un viaje a un destino cultural desconocido? ¿Le parece tentador? Pues… ¡en eso consiste exactamente el Curiosity Bus!

Usted compra un billete combinado de transporte y espectáculo y ¡déjese sorprender!

La venta de billetes se abre el 17 de noviembre.

