Le Bus des Curiosités Roquefort

Vous vous inscrivez, vous montez dans un bus pour une destination inconnue pour aller voir, ou faire quelque chose mais vous ne le découvrirez qu’au dernier moment. C’est excellent non ?

Le départ aura lieu à 18h de la Place de la Pologne à Roquefort pour une virée sympathique.

Places limitées

English : Le Bus des Curiosités

You sign up, get on a bus to an unknown destination to go and see, or do something, but you don’t find out until the last minute. Isn’t that great?

Departure is at 6 p.m. from Place de la Pologne in Roquefort.

Limited seating

German : Le Bus des Curiosités

Du meldest dich an, steigst in einen Bus mit unbekanntem Ziel, um dir etwas anzusehen oder etwas zu tun, aber du erfährst es erst im letzten Moment. Das ist doch ausgezeichnet, oder?

Die Abfahrt findet um 18 Uhr vom Place de la Pologne in Roquefort statt, um eine sympathische Spritztour zu unternehmen.

Begrenzte Plätze

Italiano :

Ci si iscrive, si sale su un autobus verso una destinazione sconosciuta per andare a vedere o fare qualcosa, ma lo si scopre solo all’ultimo minuto. Non è fantastico?

L’autobus partirà da Place de la Pologne a Roquefort alle 18.00 per una giornata all’insegna del divertimento.

Posti limitati

Espanol : Le Bus des Curiosités

Te apuntas, te subes a un autobús con destino desconocido para ir a ver o hacer algo, pero no te enteras hasta el último momento. ¿No es genial?

El autobús saldrá a las 18.00 horas de la plaza de la Pologne, en Roquefort, para pasar un día divertido.

Plazas limitadas

