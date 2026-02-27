Le Bus des Curiosités Roquefort

Le Bus des Curiosités

Place de la Pologne Roquefort Landes

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Vous vous inscrivez, vous montez dans un bus pour une destination inconnue pour aller voir, ou faire quelque chose mais vous ne le découvrirez qu’au dernier moment. C’est excellent non ?

Le départ aura lieu à 18h15 de la Place de la Pologne à Roquefort pour une virée sympathique.

Places limitées

Attention, il n’y a que 50 places !!!! .

Place de la Pologne Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 66 93 sandrine.duprat@ccla40.com

English : Le Bus des Curiosités

You sign up, get on a bus to an unknown destination to go and see, or do something, but you don’t find out until the last minute. Isn’t that great?

Departure from Place de la Pologne in Roquefort at 6.15pm for a fun-filled trip.

Limited seating

