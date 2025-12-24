Le Bus des curiosités

Place de la Libération Saint-Savin Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Envie de participer à une expérience culturelle inédite ?

Le Bus des Curiosités reprend les routes de Gironde en 2026. Une fois que le bus vous aura tous récupérés, plus qu’une chose à faire se laisser porter dans l’inconnu artistique .

Le bus passera vous récupérer sur plusieurs communes, à l’arrêt de votre choix

– Saint-Savin à 17h30 (Place de la Libération)

– Marsas à 17h55 (Collège, 154 route de Libourne) .

Place de la Libération Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 47 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Bus des curiosités

L’événement Le Bus des curiosités Saint-Savin a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Latitude Nord Gironde