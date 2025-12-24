Le Bus des curiosités, Saint-Savin
Le Bus des curiosités, Saint-Savin vendredi 23 janvier 2026.
Le Bus des curiosités
Place de la Libération Saint-Savin Gironde
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Envie de participer à une expérience culturelle inédite ?
Le Bus des Curiosités reprend les routes de Gironde en 2026. Une fois que le bus vous aura tous récupérés, plus qu’une chose à faire se laisser porter dans l’inconnu artistique .
Le bus passera vous récupérer sur plusieurs communes, à l’arrêt de votre choix
– Saint-Savin à 17h30 (Place de la Libération)
– Marsas à 17h55 (Collège, 154 route de Libourne) .
Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine
