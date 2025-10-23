Le bus des métiers Sous la Halle Erquy

Le bus des métiers Sous la Halle Erquy jeudi 23 octobre 2025.

Le bus des métiers

Sous la Halle Rue du 19 Mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 17:00:00

2025-10-23

La Cité des Métiers des Côtes d’Armor délocalise ses services et vient à la rencontre des costarmoricains, en se déplaçant dans le département, grâce au bus des métiers. Les conseillers à la vie professionnelle accueillent gratuitement le public et l’informent sur les métiers, l’emploi, la formation, la reconversion et la création d’activité ! .

Sous la Halle Rue du 19 Mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

