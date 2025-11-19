Le Bus du coeur des femmes Romans-sur-Isère

Le Bus du coeur des femmes

Après le succès de sa première venue en 2024, le Bus du Coeur des Femmes fera son retour à Romans-sur-Isère: ce dispositif itinérant, a pour

mission de sensibiliser et dépister les femmes, face aux risques cardiovasculaires et gynécologiques.

place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr

English :

Following the success of its first visit in 2024, the Bus du Coeur des Femmes will be returning to Romans-sur-Isère

and screening women for cardiovascular and gynecological risks.

German :

Nach dem Erfolg seines ersten Besuchs im Jahr 2024 wird der Bus du Coeur des Femmes wieder nach Romans-sur-Isère zurückkehren

der Bus soll Frauen für kardiovaskuläre und gynäkologische Risiken sensibilisieren und Vorsorgeuntersuchungen durchführen.

Italiano :

Dopo il successo della sua prima visita nel 2024, il Women’s Heart Bus tornerà a Romans-sur-Isère

e di screening delle donne per i rischi cardiovascolari e ginecologici.

Espanol :

Tras el éxito de su primera visita en 2024, el Women’s Heart Bus volverá a Romans-sur-Isère

y examinará a las mujeres para detectar riesgos cardiovasculares y ginecológicos.

