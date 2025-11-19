Le Bus du coeur des femmes Romans-sur-Isère
Le Bus du coeur des femmes Romans-sur-Isère mercredi 19 novembre 2025.
Le Bus du coeur des femmes
place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 09:00:00
fin : 2025-11-21 17:00:00
Date(s) :
2025-11-19
Après le succès de sa première venue en 2024, le Bus du Coeur des Femmes fera son retour à Romans-sur-Isère: ce dispositif itinérant, a pour
mission de sensibiliser et dépister les femmes, face aux risques cardiovasculaires et gynécologiques.
.
place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr
English :
Following the success of its first visit in 2024, the Bus du Coeur des Femmes will be returning to Romans-sur-Isère
and screening women for cardiovascular and gynecological risks.
German :
Nach dem Erfolg seines ersten Besuchs im Jahr 2024 wird der Bus du Coeur des Femmes wieder nach Romans-sur-Isère zurückkehren
der Bus soll Frauen für kardiovaskuläre und gynäkologische Risiken sensibilisieren und Vorsorgeuntersuchungen durchführen.
Italiano :
Dopo il successo della sua prima visita nel 2024, il Women’s Heart Bus tornerà a Romans-sur-Isère
e di screening delle donne per i rischi cardiovascolari e ginecologici.
Espanol :
Tras el éxito de su primera visita en 2024, el Women’s Heart Bus volverá a Romans-sur-Isère
y examinará a las mujeres para detectar riesgos cardiovasculares y ginecológicos.
L’événement Le Bus du coeur des femmes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-21 par Valence Romans Tourisme