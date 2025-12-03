Le BUT GIM au cœur de l’industrie IUT Epinal Hubert Curien Épinal

Le BUT GIM au cœur de l’industrie Mercredi 3 décembre, 13h30 IUT Epinal Hubert Curien Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-03T13:30:00+01:00 – 2025-12-03T16:30:00+01:00

Fin : 2025-12-03T13:30:00+01:00 – 2025-12-03T16:30:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie 2025, l’IUT invite les élèves à plonger au cœur de la formation BUT GIM.(Génie industriel et maintenance)

Au programme : visites des ateliers pratiques et du laboratoire industriel bois et matériaux, des échanges privilégiés avec des étudiants et alternants GIM, ainsi qu’une rencontre avec un ou des professionnels venu partager son expérience du monde industriel.

Cette demi-journée permettra aux participants de découvrir une industrie innovante, de comprendre les compétences-clés de la maintenance industrielle, et d’explorer les nombreuses perspectives de carrières offertes par la filière GIM.

IUT Epinal Hubert Curien 7 rue des Fusillés de la Résistance, 88000 Epinal Épinal 88000 Le Champ-du-Pin Vosges Grand Est

