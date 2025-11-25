Le BUT QLIO au cœur de l’industrie IUT Epinal Hubert Curien Épinal

Le BUT QLIO au cœur de l’industrie Mardi 25 novembre, 09h00 IUT Epinal Hubert Curien Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T09:00:00 – 2025-11-25T12:00:00

Fin : 2025-11-25T09:00:00 – 2025-11-25T12:00:00

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie 2025, l’IUT invite les élèves à plonger au cœur de la formation BUT QLIO (Qualité, Logistique industrielle et Organisation) à travers un parcours riche et interactif.

Au programme : des ateliers pratiques pour expérimenter les outils de la qualité et de la logistique, une immersion dans l’atelier Lean de l’IUT, des échanges privilégiés avec des étudiants et alternants QLIO, ainsi qu’une rencontre avec un professionnel venu partager son expérience du monde industriel.

Cette demi-journée permettra aux participants de découvrir une industrie innovante, organisée et durable, de comprendre les compétences-clés du management industriel, et d’explorer les nombreuses perspectives de carrières offertes par la filière QLIO.

IUT Epinal Hubert Curien 7 rue des Fusillés de la Résistance, 88000 Epinal Épinal 88000 Le Champ-du-Pin Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « iutehc-semaine-industrie@univ-lorraine.fr »}]

