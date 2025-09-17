Le C2 sous le rythme du jazz C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement

Mercredi 17 septembre 2025 à partir de 20h.

Mercredi 24 septembre 2025 à partir de 20h.

Mercredi 8 octobre 2025 à partir de 20h.

Mercredi 15 octobre 2025 à partir de 20h. C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 49 EUR

L’automne s’installe doucement à Marseille, et avec lui, une nouvelle saison vous attend au C2.

Après une douce parenthèse estivale, les « Mercredis du C2 » reprennent dès la rentrée pour le plus grand plaisir des amateurs de musique live.



Soirées jazz intimistes, brunchs gourmands, parenthèses bien-être ou réunions inspirantes dans notre Bulle Rouge chaque moment a été pensé pour éveiller vos sens et vous offrir une expérience sur mesure.



Nous avons hâte de vous retrouver et de partager avec vous cette rentrée placée sous le signe de la douceur, de la convivialité et de l’élégance.















Mercredi 17 septembre 20h Jean Dionisi et Eric Meridiano Quartet





Jean Dionisi et Eric Meridiano Quartet ouvriront la saison avec une rencontre de virtuoses, entre improvisation et jazz authentique.

Jean Dionisi: trompette & chant

Eric Meridiano piano

Fabien Giacchi contrebasse

Piero Ianetti batterie















Mercredi 24 septembre 20h duo Frédéric Isoletta et Cécile Houillon





Le duo Frédéric Isoletta et Cécile Houillon vous offrira un moment suspendu, empreint d’élégance et d’émotions intimes.



Un récital atypique qui explore l’amour dans tous ses états — de la parade amoureuse à la détestation de l’autre ! Un voyage musical tout sauf linéaire, de Puccini, Massenet, Gounod, Rachmaninov, Weill, Satie ou Poulenc, comme l’amour….



Cécile Houillon soprano

Frédéric Isoletta piano















Mercredi 8 octobre 20h Happy Stompers





Cette formation réunit des musiciens qui partagent un amour pour les mélodies et le style dynamique des formations de Jazz des années 30 et 40. Passionnés par la musique de la Nouvelle Orléans, leur priorité est la recherche du swing grâce à une solide rythmique au service d’une brillante section mélodique.



Au répertoire, Sidney Bechet, Louis Armstrong, et bien d’autres…















Mercredi 15 octobre à 20h Duo Louis Mazetier et Féllix Hunot





Reconnus bien au-delà des frontières françaises, Louis Mazetier et Félix Hunot s’imposent comme des musiciens majeurs de la scène jazz classique. Fins techniciens de leur instrument, ils sont également des spécialistes reconnus des différentes esthétiques du jazz traditionnel. .

C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Autumn is slowly settling in Marseille, and with it a new season awaits you at C2.

German :

Der Herbst zieht langsam in Marseille ein, und mit ihm erwartet Sie eine neue Saison im C2.

Italiano :

L’autunno si sta lentamente insediando a Marsiglia, e con esso una nuova stagione vi aspetta al C2.

Espanol :

El otoño se instala poco a poco en Marsella, y con él una nueva estación le espera en el C2.

