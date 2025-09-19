LE CABANIAL EN FÊTE ! Le Cabanial

Le Cabanial Haute-Garonne

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

La Fête l’événement à ne pas manquer cette année au Cabanial.

Le Comité des Fêtes du Cabanial vous donne rendez-vous du 19 au 21 septembre pour un week-end de festivités !

Le vendredi, la convivialité sera de mise avec un grand concours de belote, et de nombreux lots.

Le samedi, l’ambiance montera d’un cran pétanque l’après-midi, puis le grand Repas Veau à la Broche à 20h ! Ne tardez pas, les places sont limitées et partent vite !

La soirée se terminera en beauté avec un feu d’artifice et une soirée animée par MEGAMIX.

Enfin, le dimanche sera l’occasion d’un repas communal convivial et de jeux sous forme d’olympiades pour les enfants.

Réservez dès maintenant votre place pour le repas veau à la broche ! Informations et inscriptions au 06 08 55 82 35 ou par email comitedesfetesducabanial@gmail.com.

Prêts à vivre un excellent moment ensemble ? Le comité des fêtes du Cabanial est là pour ça ! » .

Le Cabanial 31460 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetesducabanial@gmail.com

English :

La Fête: the not-to-be-missed event at Le Cabanial this year.

The Comité des Fêtes du Cabanial looks forward to seeing you from September 19 to 21 for a weekend of festivities!

German :

La Fête: Das Ereignis, das Sie dieses Jahr in Cabanial nicht verpassen sollten.

Das Festkomitee von Cabanial lädt Sie vom 19. bis 21. September zu einem Wochenende voller Festivitäten ein!

Italiano :

La Fête: l’evento imperdibile di quest’anno a Le Cabanial.

Il Comitato delle Feste del Cabanial vi aspetta dal 19 al 21 settembre per un weekend di festa!

Espanol :

La Fête: la cita ineludible de Le Cabanial este año.

El Comité des Fêtes du Cabanial le espera del 19 al 21 de septiembre para un fin de semana de fiesta

L'événement LE CABANIAL EN FÊTE ! Le Cabanial a été mis à jour le 2025-08-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE