Informations pratiques

Le Cabanial

LE CABANIAL EN FÊTE !

Le Cabanial Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Trois jours de fête au Cabanial entre jeux, animations familiales, convivialité, repas festifs, feu d’artifice et soirée dansante.

Vendredi 18 septembre

21h Concours de belote avec de nombreux lots, à la salle des fêtes du Cabanial

Samedi 19 septembre

14h30 Pétanque en doublette au terrain de pétanque du village

20h Veau à la broche, apéritif offert

23h Feu d’artifice, puis soirée animée par Megamix

Dimanche 20 septembre

11h15 Messe

12h30 Apéritif et repas communal

15h Jeux olympiques des familles au terrain de pétanque du village

Le temps d’un week-end festif, vous retrouverez une ambiance chaleureuse et conviviale au cœur du village. Entre parties de belote, pétanque, repas partagés, feu d’artifice et animations familiales, chacun pourra profiter de moments de rencontre et de détente. Laissez-vous porter par l’esprit de fête et venez partager ces instants de convivialité en famille ou entre amis. .

Le Cabanial 31460 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetesducabanial@gmail.com

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English :

Three days of festivities at Le Cabanial, featuring games, family-friendly activities, a warm and welcoming atmosphere, festive meals, fireworks, and a dance party.

L’événement LE CABANIAL EN FÊTE ! Le Cabanial a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE