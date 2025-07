Le Cabaret CIAM Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence

Le Cabaret

Jeudi 25 septembre 2025 à partir de 21h.

Du vendredi 26 au samedi 27 septembre 2025 à partir de 21h30.

Dimanche 28 septembre 2025 à partir de 19h. CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : Vendredi 2025-09-25 21:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-25 2025-09-26 2025-09-28

Chaque année, lors du Festival jours [et nuits] de cirque(s), le cabaret rassemble une dizaine d’artistes pour une soirée de cirque festive, spectaculaire et pleine de surprises.

Le Cabaret est le rendez-vous phare du festival Jours [et nuits] de cirque(s). C’est une soirée de fête, de prouesses et de fantaisie où le cirque se décline sous toutes ses formes. Acrobaties, portés, jonglage, équilibre, humour, danse et poésie s’enchaînent sur la piste dans un tourbillon spectaculaire mené par une dizaine d’artistes de talent.



Chaque numéro est une surprise, chaque moment une invitation à l’émerveillement ou au rire. On passe de l’émotion à la légèreté, de la virtuosité au burlesque, dans une ambiance généreuse et conviviale. Le Cabaret du CIAM s’adresse à tous les publics dès 8 ans aux curieux comme aux passionnés, aux enfants comme aux grands.



C’est un grand moment de cirque à partager, un concentré d’énergie et de création, fidèle à l’esprit du CIAM accessible, vivant, collectif. Une édition 2025 placée sous le signe de la fête, du mouvement, et du plaisir d’être ensemble. Spectacle déconseillé pour les moins de 8 ans.



Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans.

Durée 2h30. .

CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

