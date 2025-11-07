Le Cabaret bâtard Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Le Cabaret bâtard

Du vendredi 7 au samedi 8 novembre 2025 à partir de 20h30. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 11 EUR

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-07

Cabaret éphémère au théâtre Marie-Jeanne.

Les cabarets de La Rocket, c’est une dizaine d’artistes marseillais.e.s, issues de différentes disciplines artistiques, réunis pour monter un spectacle cabaret éphémère. D’abord, un thème est donné, puis les artistes ont une semaine de résidence au théâtre Marie-Jeanne pour créer leurs numéros et le déroulé du spectacle. Les numéros sont tout chauds sortis du four, l’ambiance est festive et l’humour décalé.







Pour ce cabaret de novembre, célèbre mois d’incertitude météorologique et de fragilité psychologique, nous mettrons à l’honneur la bâtardise ; ou toutes ces choses cachées, honteuses, de mauvaise réputation, bref, qui ne sont pas de race pure.







Dans le souhait, cher public, que cette soirée en notre compagnie, chasse le vilain spleen de ce mois de grisaille.



Durée approximative 2h (avec entracte)



Mise-en-scène Michelle Cajolet-Couture. .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Cabaret éphémère at the Théâtre Marie-Jeanne.

German :

Kurzlebiges Kabarett im Marie-Jeanne-Theater.

Italiano :

Cabaret effimero al Théâtre Marie-Jeanne.

Espanol :

Cabaret efímero en el Théâtre Marie-Jeanne.

