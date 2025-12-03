LE CABARET BURLESQUE – LA NOUVELLE SEINE Paris

LE CABARET BURLESQUE Début : 2025-12-30 à 21:45. Tarif : – euros.

Dans la grande lignée de l’entertainment à l’américaine, les artistes du Burlesque Klub présentent un show détonnant alliant glamour et humour. Pris dans le sens américain du terme, le Burlesque est un divertissement mêlant cabaret coquin et comédie légère qui connut ses heures de gloire à la fin du XIXe siècle dans les cabarets parisiens puis aux Etats-Unis jusqu’aux années 60 avec le règne de la pin-up.

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75