Le Cabaret de Marie-Charlotte La Chaise Rouge La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou

La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 21:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01 2026-03-08

« Le Cabaret de Marie-Charlotte » proposé par la Cie Cosnet à la ferme-auberge de la Chaise Rouge, pour plusieurs représentations.

Marie-Charlotte, meneuse de revue d’un soir, vient conquérir le monde par son extravagance, son manque de sobriété, son humilité inexistante. Et c’est avec son complice « Biquet » qu’ils enchaînent avec humour et décalage des pans de leur vie trépidante.

Au rythme d’un cartoon, Marie-Charlotte nous entraîne dans ses aventures aussi explosives que loufoques !

Interprétation Carole Galisson et Jérôme Paillat

Mise en scène Benoît Gérard .

La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 billetterie@lachaiserouge.fr

English :

« Le Cabaret de Marie-Charlotte » proposed by the Cie Cosnet at the farm-auberge de la Chaise Rouge, for several performances.

German :

« Le Cabaret de Marie-Charlotte » wird von der Cie Cosnet in der Ferme-Auberge de la Chaise Rouge für mehrere Aufführungen angeboten.

Italiano :

« Marie-Charlotte’s Cabaret » proposto dalla Compagnia Cosnet presso la locanda della fattoria Chaise Rouge, per diverse rappresentazioni.

Espanol :

« El cabaret de Marie-Charlotte » propuesto por la compañía Cosnet en la posada de la granja Chaise Rouge, para varias representaciones.

