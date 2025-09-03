Le Cabaret de Marie-Charlotte La Chaise Rouge La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou

Le Cabaret de Marie-Charlotte La Chaise Rouge

La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 24 EUR

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Le Cabaret de Marie-Charlotte proposé par la Cie Cosnet à la ferme-auberge de la Chaise Rouge, pour plusieurs représentations.

Marie-Charlotte, meneuse de revue d’un soir, vient conquérir le monde par son extravagance, son manque de sobriété, son humilité inexistante. Et c’est avec son complice Biquet qu’ils enchaînent avec humour et décalage des pans de leur vie trépidante.

Au rythme d’un cartoon, Marie-Charlotte nous entraîne dans ses aventures aussi explosives que loufoques !

Interprétation Carole Galisson et Jérôme Paillat

Mise en scène Benoît Gérard .

+33 2 41 92 62 82 billetterie@lachaiserouge.fr

Le Cabaret de Marie-Charlotte proposed by the Cie Cosnet at the farm-auberge de la Chaise Rouge, for several performances.

