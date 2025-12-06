Le cabaret de Noël du Titan La Petite Cure (café associatif) Nantes
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 19:00 –
Gratuit : oui gratuit, participation au chapeau En famille, Adulte, Etudiant, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap – Age minimum : 5 et Age maximum : 99
Pour leur première apparition à la Petite Cure le titan va célébrer Noël Noël à la manière de l’Étrange Noël de Monsieur Jack.Ce 12 vendredi 12 décembre ne sera pas comme les autres!Vous pourrez assister à l’étrange Noël des Titans à la Petite Cure !Dans leur hotte d’improvisateur.ice, les Titans recèlent mille et une surprises !
La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300
https://www.facebook.com/TITANNANTESIMPRO44/?locale=fr_FR