Le cabaret de Noël du Titan La Petite Cure (café associatif) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 19:00 –

Gratuit : oui gratuit, participation au chapeau En famille, Adulte, Etudiant, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Pour leur première apparition à la Petite Cure le titan va célébrer Noël Noël à la manière de l’Étrange Noël de Monsieur Jack.Ce 12 vendredi 12 décembre ne sera pas comme les autres!Vous pourrez assister à l’étrange Noël des Titans à la Petite Cure !Dans leur hotte d’improvisateur.ice, les Titans recèlent mille et une surprises !

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300

https://www.facebook.com/TITANNANTESIMPRO44/?locale=fr_FR