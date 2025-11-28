Le cabaret dé Titans Lord’s Pub Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:30 –

Gratuit : oui entrée libre, participation au chapeau. Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Tout public, Senior – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Venez au Lord’s Pub le vendredi 28 novembre à 20h30 voir le Cabaret dé Titans !Lancez le dé et déterminez le destin des personnages !Le dé est votre outil, cher public, pour décider de ce que VOUS voulez voir.Ce sera défrisant, délirant, délectant, mais point désordonné !

Lord’s Pub Nantes 44100