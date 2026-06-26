Le Cabaret des Dissipé·es ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes vendredi 11 septembre 2026.

Le Cabaret des Dissipé·es ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 11 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Les Dissipé·es vous invitent à leur cabaret d’improvisation ! Au programme : des improvisations toujours plus drôles, des personnages toujours plus loufoques et des histoires qui plairont à tous !

Un cabaret d’improvisation

Les Dissipé·es vous invitent à leur cabaret d’improvisation ! Au programme : des improvisations toujours plus drôles, des personnages toujours plus loufoques et des histoires qui plairont aux petits et aux grands !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-11T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-11T22:30:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/le-cabaret-des-dissipe-es-ven-11-sept-a-20h30 contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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