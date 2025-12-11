Le cabaret des oiseaux L’Ouvre-Boîte Aix-en-Provence

Le cabaret des oiseaux

Du vendredi 16 au samedi 17 janvier 2026 à partir de 20h. L’Ouvre-Boîte 13 rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-16

Dans une vaste pièce sombre, traversée d’étranges lueurs, une lourde porte se dresse, surveillée par des bureaucrates loufoques et abîmés. Un homme se présente, qui veut franchir cette porte.

L’accès lui est catégoriquement refusé mais l’individu s’engage corps et âme dans une lutte effrénée pour convaincre cette administration de le laisser passer il est à la recherche d’un être cher, passé de l’autre côté, et il ne reculera devant rien pour le retrouver.



Le Cabaret des Oiseaux propose une expérience à la fois drôle et troublante. Porté par une scénographie imposante et une création sonore immersive, ce spectacle ouvre les portes d’un ailleurs où le burlesque se mêle à la douleur de la perte. Entre rituels absurdes, règles innombrables et apparitions fantastiques, se déploie sur scène un univers à la fois funèbre, onirique et comique, qui invite à rire ensemble pour tenter de vivre avec la disparition des êtres aimés. .

In a vast, dark room, lit by strange glows, stands a heavy door, guarded by zany, damaged bureaucrats. A man arrives, wanting to pass through this door.

