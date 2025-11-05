Le Cabaret des Petits Riens 1 La Chaise Rouge La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou
La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 24 EUR
Début : 2025-11-05 15:00:00
fin : 2025-11-05
2025-11-05
Spectacle « Le Cabaret des petits riens » proposé à la ferme-auberge de la Chaise Rouge, pour plusieurs représentations.
Ce n’est pas rien avec des petits riens on peut faire de grandes choses ! Le cabaret des petits riens est né ainsi. Marielle, Marie, Jacques et Patrick vous invitent à fredonner, sourire, chanter. Redécouvrez les chansons et les textes de Dalida, Renaud, Reggiani, Dimey et bien d’autres…
Avec Patrick Cosnet, Marielle Dechaume, Jacques Montembault et Marie Véron
Mise en scène Jean-Luc Placé .
La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 billetterie@lachaiserouge.fr
English :
Show « Le Cabaret des petits riens » proposed at the farm-inn of the Chaise Rouge, for several representations.
German :
Das Schauspiel « Le Cabaret des petits riens » wird im Bauernhofgasthaus La Chaise Rouge für mehrere Vorstellungen angeboten.
Italiano :
Spettacolo « Le Cabaret des petits riens » (Il Cabaret delle piccole cose) proposto presso la fattoria della Chaise Rouge, per diverse rappresentazioni.
Espanol :
Espectáculo « Le Cabaret des petits riens » (El Cabaret de las pequeñas cosas) propuesto en la granja de la Chaise Rouge, para varias funciones.
