Le Cabaret des Petits Riens 1 La Chaise Rouge La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou

La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 24 EUR

Début : 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05

2025-11-05

Spectacle « Le Cabaret des petits riens » proposé à la ferme-auberge de la Chaise Rouge, pour plusieurs représentations.

Ce n’est pas rien avec des petits riens on peut faire de grandes choses ! Le cabaret des petits riens est né ainsi. Marielle, Marie, Jacques et Patrick vous invitent à fredonner, sourire, chanter. Redécouvrez les chansons et les textes de Dalida, Renaud, Reggiani, Dimey et bien d’autres…

Avec Patrick Cosnet, Marielle Dechaume, Jacques Montembault et Marie Véron

Mise en scène Jean-Luc Placé .

La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 billetterie@lachaiserouge.fr

English :

Show « Le Cabaret des petits riens » proposed at the farm-inn of the Chaise Rouge, for several representations.

German :

Das Schauspiel « Le Cabaret des petits riens » wird im Bauernhofgasthaus La Chaise Rouge für mehrere Vorstellungen angeboten.

Italiano :

Spettacolo « Le Cabaret des petits riens » (Il Cabaret delle piccole cose) proposto presso la fattoria della Chaise Rouge, per diverse rappresentazioni.

Espanol :

Espectáculo « Le Cabaret des petits riens » (El Cabaret de las pequeñas cosas) propuesto en la granja de la Chaise Rouge, para varias funciones.

