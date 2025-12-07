Le Cabaret des Petits Riens 2 La Chaise Rouge La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou
La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 24 EUR
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2026-03-22
2025-12-07 2026-03-22 2026-06-07
Spectacle « Le Cabaret des petits riens 2 » proposé à la ferme-auberge de la Chaise Rouge, pour plusieurs représentations.
On prend les mêmes et on recommence !
Découvrez ces nouveaux petits riens.
Avec Patrick Cosnet, Marielle Dechaume, Jacques Montembault et Marie Véron
Mise en scène Jean-Luc Placé .
La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 billetterie@lachaiserouge.fr
English :
Le Cabaret des petits riens 2″ show at the Chaise Rouge farmhouse inn, for several performances.
German :
Das Stück « Le Cabaret des petits riens 2 » wird im Bauernhofgasthaus La Chaise Rouge für mehrere Vorstellungen angeboten.
Italiano :
Spettacolo « Le Cabaret des petits riens 2 » al Ferme-auberge de la Chaise Rouge, per diverse rappresentazioni.
Espanol :
Espectáculo « Le Cabaret des petits riens 2 » en el Ferme-auberge de la Chaise Rouge, para varias representaciones.
