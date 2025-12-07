Le Cabaret des Petits Riens 2 La Chaise Rouge La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou

Le Cabaret des Petits Riens 2 La Chaise Rouge

La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2025-12-07 2026-03-22 2026-06-07

Spectacle « Le Cabaret des petits riens 2 » proposé à la ferme-auberge de la Chaise Rouge, pour plusieurs représentations.

On prend les mêmes et on recommence !

Découvrez ces nouveaux petits riens.

Avec Patrick Cosnet, Marielle Dechaume, Jacques Montembault et Marie Véron

Mise en scène Jean-Luc Placé .

La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 billetterie@lachaiserouge.fr

English :

Le Cabaret des petits riens 2″ show at the Chaise Rouge farmhouse inn, for several performances.

German :

Das Stück « Le Cabaret des petits riens 2 » wird im Bauernhofgasthaus La Chaise Rouge für mehrere Vorstellungen angeboten.

Italiano :

Spettacolo « Le Cabaret des petits riens 2 » al Ferme-auberge de la Chaise Rouge, per diverse rappresentazioni.

Espanol :

Espectáculo « Le Cabaret des petits riens 2 » en el Ferme-auberge de la Chaise Rouge, para varias representaciones.

L’événement Le Cabaret des Petits Riens 2 La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme Anjou bleu