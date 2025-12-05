LE CABARET DES QUARTIERS AVEC FABIEN TRUONG Port-Vendres

LE CABARET DES QUARTIERS AVEC FABIEN TRUONG

1 Rue Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales

2025-12-05 18:00:00

2025-12-05

2025-12-05

Dans le cadre du cabaret de quartiers Perpignan/Port-Vendres, la librairie Oxymore en tant que partenaire propose une rencontre littéraire avec le socilogue, réalisateur et écrivain Fabien Truong.

1 Rue Arago Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie

As part of the cabaret de quartiers Perpignan/Port-Vendres, the Oxymore bookshop is partnering a literary encounter with socilogue, director and writer Fabien Truong.

