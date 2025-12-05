LE CABARET DES QUARTIERS AVEC FABIEN TRUONG Port-Vendres
LE CABARET DES QUARTIERS AVEC FABIEN TRUONG Port-Vendres vendredi 5 décembre 2025.
LE CABARET DES QUARTIERS AVEC FABIEN TRUONG
1 Rue Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Dans le cadre du cabaret de quartiers Perpignan/Port-Vendres, la librairie Oxymore en tant que partenaire propose une rencontre littéraire avec le socilogue, réalisateur et écrivain Fabien Truong.
.
1 Rue Arago Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 90 03 89
English :
As part of the cabaret de quartiers Perpignan/Port-Vendres, the Oxymore bookshop is partnering a literary encounter with socilogue, director and writer Fabien Truong.
L’événement LE CABARET DES QUARTIERS AVEC FABIEN TRUONG Port-Vendres a été mis à jour le 2025-11-26 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE