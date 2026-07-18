Informations pratiques

Esclanèdes

LE CABARET D’ÉTÉ AU BRUEL D’ESCLANÈDES

Au bord du Lot Esclanèdes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Le foyer rural du Bruel d’Esclanèdes vous présente Le cabaret d’été part en vadrouille cirque ados Itinérant.

Rendez-vous le jeudi 27 août à 20h30 au bord du Lot !

Buvette apéro à l’issue de la représentation.

Le foyer rural du Bruel d’Esclanèdes vous présente Le cabaret d’été part en vadrouille cirque ados Itinérant.

Il s’agit d’un cabaret de cirque mêlant numéros d’acrobaties, de clown, de théâtre, de magie, de mentalisme, de danse et d’équilibre, le tout relié par des transitions dynamiques et souvent farfelues.

Les jeunes artistes, forts de plusieurs années d’expériences pour certains, créeront ce spectacle de toute pièce durant la semaine du 17 au 21 août, accompagnés par la Compagnie des Imprévérisibles pour la mise en scène et l’écriture.

Rendez-vous le jeudi 27 août à 20h30 au bord du Lot !

Buvette apéro à l’issue de la représentation. .

Au bord du Lot Esclanèdes 48230 Lozère Occitanie foyer.rural.esclanedes.48@gmail.com

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English :

The Bruel d’Esclanès Rural Community Center presents Le cabaret d’été part en vadrouille : a traveling teen circus.

See you on Thursday, August 27, at 8:30 p.m. on the banks of the Lot River!

Refreshments will be served after the performance.

L’événement LE CABARET D’ÉTÉ AU BRUEL D’ESCLANÈDES Esclanèdes a été mis à jour le 2026-07-18 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn