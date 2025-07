Le Cabaret Dîner spectacle CIAM Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence

Jeudi 25 septembre 2025 à partir de 21h.

Vendredi 26 septembre 2025 à partir de 21h30.

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 21h30. CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Début : 2025-09-25 21:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27

Dans le cadre du festival Jours [et Nuits] de Cirque(s), le CIAM propose une expérience unique mêlant gastronomie et arts du cirque le dîner spectacle lors du Cabaret.

Conçu comme une véritable immersion, ce dîner-spectacle plonge les spectateurs dans une atmosphère élégante et surprenante. Une salle de miroirs, un repas raffiné, puis une succession de numéros portés par une dizaine d’artistes. Acrobaties, jonglage, équilibres, danse, humour et poésie s’enchaînent pendant 2h30 dans un rythme soutenu, entre finesse et fantaisie.



Cette formule permet de vivre cette soirée dans les meilleures conditions table réservée, repas servi dès l’installation, aucun temps d’attente, un confort optimal pour profiter pleinement du spectacle.



Menu proposé

● Entrée Salade de melon, tomates cerises, pastèque et olives, vinaigrette au basilic

● Plat Émincé de poulet grillé, écrasé de pomme de terre, poivrons en escabèche à l’orange, vinaigrette de légumes (sans gluten)

● Dessert Dôme sablé chocolat-yuzu

● Boisson incluse un verre de vin (rouge, blanc ou rosé) ou une boisson sans alcool



⚠ Plat végétarien Boulgour pilaf à la libanaise, falafels à la betterave, Trina citron (sans gluten). Disponible uniquement sur demande avant le mercredi 10 septembre 2025, à l’adresse suivante cabaret@ciam-aix.com ⚠



Spectacle déconseillé aux enfants de moins de 8 ans.

Durée 2h30. .

CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

As part of the Jours [et Nuits] de Cirque(s) festival, CIAM is offering a unique experience combining gastronomy and the circus arts: a dinner and show during the Cabaret.

German :

Im Rahmen des Festivals Jours [et Nuits] de Cirque(s) bietet das CIAM ein einzigartiges Erlebnis, das Gastronomie und Zirkuskunst miteinander verbindet: die Dinnershow während des Cabaret.

Italiano :

Nell’ambito del festival Jours [et Nuits] de Cirque(s), il CIAM propone un’esperienza unica che unisce gastronomia e arti circensi: una cena con spettacolo durante il Cabaret.

Espanol :

En el marco del festival Jours [et Nuits] de Cirque(s), el CIAM propone una experiencia única que combina gastronomía y artes circenses: una cena-espectáculo durante el Cabaret.

