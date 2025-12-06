Le Cabaret du Téléthon 2025 route de grignan salle des fêtes Grillon

Le Cabaret du Téléthon 2025

route de grignan salle des fêtes Salle des Fêtes Grillon Vaucluse

Tarif : – – EUR

entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:30:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Animations danses, chants, musiques, magies, enfants adultes de tous horizons amateurs et professionnels, proposées par les Associations de Grillon. Cabaret Animé par Stéphane ! Buvette & restauration sur place. Les dons seront reversés au Téléthon.

.

route de grignan salle des fêtes Salle des Fêtes Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 84 58 11 mj.f@laposte.net

English :

Entertainment: dances, songs, music, magic, children and adults from all backgrounds, amateurs and professionals, proposed by Grillon’s Associations. Cabaret hosted by Stéphane! Refreshments & food on site. Donations go to the Telethon.

German :

Animationen: Tänze, Gesang, Musik, Zauberei, Kinder Erwachsene aus allen Bereichen, Amateure und Profis, angeboten von den Vereinen Grillons. Kabarett unter der Leitung von Stéphane! Getränke und Speisen vor Ort. Die Spenden werden an den Telethon gespendet.

Italiano :

Intrattenimento: danze, canti, musica, magia, bambini e adulti di tutti i ceti sociali, amatoriali e professionali, offerti dalle associazioni di Grillon. Cabaret condotto da Stéphane! Rinfreschi e cibo sul posto. Le donazioni saranno devolute a Telethon.

Espanol :

Espectáculos: bailes, canciones, música, magia, niños y adultos de todos los ámbitos, aficionados y profesionales, ofrecidos por las asociaciones de Grillon. Cabaret a cargo de Stéphane Refrescos y comida in situ. Los donativos se destinarán al Teletón.

L’événement Le Cabaret du Téléthon 2025 Grillon a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes