Le Cabaret Extraordinaire Plein Feu Place des fontaines Doué-en-Anjou

Le Cabaret Extraordinaire Plein Feu Place des fontaines Doué-en-Anjou vendredi 19 décembre 2025.

Le Cabaret Extraordinaire Plein Feu

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Plein Feu, c’est un tourbillon de surprises, d’émotions et de performances virtuoses, porté par une troupe d’artistes inclassables chanteurs, musiciens, acrobates et comédiens.

Après plus de 200 dates de tournées et de salles combles, Le Cabaret Extraordinaire revient avec un tout nouveau show au nom évocateur de Plein Feu. Tour à tour romanesque, burlesque et poétique, ce nouvel opus célèbre l’euphorie, la tendresse et l’autodérision avec une signature artistique unique une mise en scène ciselée et un subtil équilibre entre grâce et folie, où le beau flirte avec l’absurde. Un spectacle incandescent, à l’image de cette tribu hors norme qui, avec une élégance inimitable, transforme chaque représentation en un moment de partage, de rire et d’émerveillement.

Une troupe merveilleusement féérique, furieusement drôle et joyeusement virevoltante. Des touche-à-tout de génie qui nous offrent un spectacle aussi dingue que drôle. France Bleu.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 19 décembre 2025 de 20h30 à 22h. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

Plein Feu is a whirlwind of surprises, emotions and virtuoso performances, brought to life by a troupe of unclassifiable artists: singers, musicians, acrobats and actors.

German :

Plein Feu ist ein Wirbelwind aus Überraschungen, Emotionen und virtuosen Darbietungen, der von einer Truppe unklassifizierbarer Künstler getragen wird: Sänger, Musiker, Akrobaten und Schauspieler.

Italiano :

Plein Feu è una girandola di sorprese, emozioni e performance virtuose, portate in scena da una troupe di artisti inclassificabili: cantanti, musicisti, acrobati e attori.

Espanol :

Plein Feu es un torbellino de sorpresas, emociones y actuaciones virtuosas, a las que da vida una troupe de artistas inclasificables: cantantes, músicos, acróbatas y actores.

L’événement Le Cabaret Extraordinaire Plein Feu Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME